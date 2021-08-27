Ученые рассказали, почему антидепрессанты снижают либидо

Ученые из Германии и США, изучая гипоталамус, выяснили, почему некоторые антидепрессанты снижают либидо. Об этом написали NEWS.ru со ссылкой на журнал Nature.

Гипоталамус — область в человеческом мозге, которая отвечает за естественные потребности: жажду, голод и, в том числе, желание заниматься сексом. Последнее — либидо — напрямую связано с группой нейронов, стимулирующей выброс гормона дофамина.

Ученые пришли к выводу, что стимуляция или подавление этих нейронов влияет на половое влечение. Именно так работают антидепрессанты, действие которых основано на повышении уровня серотонина: серотонин «вытесняет» дофамин, тем самым понижая либидо. После отмены антидепрессантов гормональный фон со временем приходит в норму и желание возвращается.