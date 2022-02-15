Снимки остатков сверхновой звезды Кассиопея А передала обсерватория NАSА IXPE

Первые снимки космоса передала на Землю астрофизическая обсерватория NASA Imaging X-Ray Polamitry Exlorer (IXPE). Это произошло после завершения процесса введения в эксплуатацию.

В национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) уточнили, что первыми передали снимки остатков сверхновой звезды Кассиопея A. Эта звезда взорвалась в XVII веке.

Взрывная волна расчистила и нагрела до высоких температур газовые облака, которые окружали звезду. Это ускорило движение частиц космических лучей.

При воздействии рентгеновского излучения сформированное облако светится. На новом снимке насыщенность пурпурного цвета соответствует интенсивности рентгеновского излучения, которое регистрировали приборы обсерватории.

Оборудование IXPE, как отметили специалисты NASA, работает в штатном режиме.

Фотографии центра Млечного пути показали ученые из Южноафриканской радиоастрономической обсерватории. Для того, чтобы сделать первый снимок, у них ушло 200 часов наблюдений на протяжении трех лет. Два суперкомпьютера обрабатывали полученные данные в 70 терабайт.