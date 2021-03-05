Китайцы показали 3 новых снимка Марса

Китайское национальное космическое управление опубликовало три новых снимка Марса. Все фотографии планеты были сделаны в высоком разрешении зондом «Тяньвэнь-1».

Снимки Марса сделал зонд «Тяньвэнь-1», который является первым в Китае космическим аппаратом для изучения Красной планеты. Фотографии показал китайский телеканал CGTN. На первых двух кадрах можно довольно близко увидеть кратеры Марса, а третий снимок показывает планету на небольшом расстоянии.

Зонд «Тяньвэнь-1» отправили к Марсу летом 2020 года. Миссия аппарата подразумевает выход и вращение на орбите Красной планеты, а также посадку и изучение поверхности Марса. Зонд планируют посадить в мае или июне. Ученые рассчитывают с помощью «Тяньвэнь-1» исследовать рельеф, атмосферу и магнитное поле планеты. Кроме того, они хотят понять, смогут ли на Марсе в будущем жить люди.

Сейчас российские специалисты занимаются проектированием автоматической станции «Венера-Д». Аппарат планируют отправить на Венеру в 2029 году. Директор Института космических исследований Лев Зеленый пояснил, что планета интересна своим уникальным парниковым эффектом. Ученые хотят понять, «где эволюция Венеры сделала ошибку и превратила планету в раскаленный ад».