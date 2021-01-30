Снежинки попали на фото в рекордно высоком разрешении

Устройство состоит из камеры и микроскопа. Мирволд использовал 100-мегапиксельный датчик изображения, адаптированный к объективу микроскопа. Минимальная выдержка камеры — 500 микросекунд. В фотоаппарат встроен аппарат системы охлаждения, поэтому снежинки не тают. Также аппарат включает светодиодные лампы, которые выделяют меньше тепла, чем стандартные. Их производит компания в Японии. Вспышка камеры Мирволда составляет одну миллионную секунды, она в тысячу раз быстрее обычной вспышки.

«Сложная красота снежинок обусловлена их кристаллической структурой», — объяснил Натан.

Он назвал снежинки прекрасным примером скрытой красоты. Вода — невероятно привычное всем соединение — оказывается совершенно незнакомым, когда смотрите на него под другим ракурсом.

Мирволд запечатлел снежинки на севере Канады и Аляске при температуре -20 градусов. Благодаря низкой температуре у него было больше времени на работу: хрупкие снежинки дольше не утрачивали свою красоту.

Мирволд имеет докторскую степень по математике и физике. Мужчина признался, что все годы, посвященные науке, мечтал снимать снежинки. Около двух лет назад он понял, что пришло время осуществить свое желание. Тогда ученый начал собирать подходящую для этого камеру. И этот процесс оказалось сложнее, чем думал фотограф.

Мирволд считает идеальной температурой для съемки снежинок от –15 до –20 градусов. Кроме того, не каждая снежинка подходит для фотографирования. В объектив Мирволда попадает одна из тысячи.