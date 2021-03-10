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    10 марта 2021, 15:47

    СМИ: ученые рассказали о смертельной опасности солнцезащитных кремов

    Дарья Морозова

    Ученые Университета Сорбонна заявили, что солнцезащитные кремы популярных брендов способны вызывать рак. Об этом сообщила Lenta.ru со ссылкой на зарубежные СМИ.

    СМИ: ученые рассказали о смертельной опасности солнцезащитных кремов

    По данным ИА «ФедералПресс», специалисты изучили продукцию известных брендов, таких как Nivea, Garnier, LaRoche-Posay, Coppertone, Banana Leaf и Neutrogena. Все, кроме Nivea содержат октокрилен. Уточняется, что это вещество вырабатывает бензофенон, который всасывается через кожу. По предварительным данным, бензофенон способен вызвать рак.

    Ученые считают, что крем с октокриленом надо запретить, пока не будет доказана его безопасность.

    Ранее врач-дерматолог Екатерина Вертиева рассказала, чем опасна сухая кожа. Она вызывает экзему и дерматит, из-за которых могут развиться невроз и депрессия, пояснила врач.

    Врач отметила, что необходимо различать сухую кожу и обезвоженную. Недостаток воды восполнить легко. В случае с сухой кожей нужно постоянно пользоваться специальной лечебной косметикой. Ее придется применять на протяжении всей жизни. Если косметика не помогает, необходимо обратиться к дерматологу.