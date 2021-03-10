СМИ: ученые рассказали о смертельной опасности солнцезащитных кремов

Ученые Университета Сорбонна заявили, что солнцезащитные кремы популярных брендов способны вызывать рак. Об этом сообщила Lenta.ru со ссылкой на зарубежные СМИ.

По данным ИА «ФедералПресс», специалисты изучили продукцию известных брендов, таких как Nivea, Garnier, LaRoche-Posay, Coppertone, Banana Leaf и Neutrogena. Все, кроме Nivea содержат октокрилен. Уточняется, что это вещество вырабатывает бензофенон, который всасывается через кожу. По предварительным данным, бензофенон способен вызвать рак.

Ученые считают, что крем с октокриленом надо запретить, пока не будет доказана его безопасность.

Ранее врач-дерматолог Екатерина Вертиева рассказала, чем опасна сухая кожа. Она вызывает экзему и дерматит, из-за которых могут развиться невроз и депрессия, пояснила врач.

Врач отметила, что необходимо различать сухую кожу и обезвоженную. Недостаток воды восполнить легко. В случае с сухой кожей нужно постоянно пользоваться специальной лечебной косметикой. Ее придется применять на протяжении всей жизни. Если косметика не помогает, необходимо обратиться к дерматологу.