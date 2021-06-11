СМИ: найденные в Польше средневековые монеты могли быть выкупом для викингов

Археологи обнаружили в Польше серебряные монеты, отчеканенные в Каролингской империи. По их данным, это могла быть плата викингам за освобождение Парижа.

По данным издания «ПолитЭксперт», город викингов Трусо располагался около побережья Балтийского моря. Найденный клад мог поступить именно оттуда. Если это так, то деньги могут оказаться частью выкупа, который король Каролингов заплатил, чтобы викинги их не захватили.

Первая часть клада была найдена еще в 2020 году. На недавних раскопках обнаружили 118 монет. 117 из них были отчеканены во времена каролингского императора Людовика Благочестивого, который правил с 814 по 840 годы нашей эры.

Ранее археологи Израиля обнаружили древнее яйцо во время раскопок. Его возраст около тысячи лет.

«Фрагменты яичной скорлупы находили и ранее, например, в Граде Давида, в Кейсарии и Аполлонии, но из-за хрупкости яичной скорлупы почти не сохранились целые куриные яйца», — рассказал доктор Ли Перри-Галь.