Молодежь стала меньше пить и реже заниматься случайным сексом

Американские ученые выяснили, что за последние годы молодежь стала значительно реже вступать в случайные сексуальные отношения. Исследователи объясняют это снижением потребления алкоголя и популярностью компьютерных игр.

Специалисты проанализировали данные о молодых людях и девушках в возрасте от 18 до 23 лет, собранные с 2007 по 2017 год. За этот период число молодых мужчин, заявлявших, что у них был случайный секс в прошлом месяце, снизилось с 38% до 24%. Для молодых женщин того же возраста этот показатель уменьшился с 31% до 22%. Результаты исследования опубликованы в журнале Socius.

Наиболее важным фактором, повлиявшим на изменение поведения, ученые считают снижение потребления спиртных напитков. Алкоголь, считают исследователи из Ратгерского университета и Университета штата Нью-Йорк в Олбани, отвечал за каждый третий случай случайного секса (33%) как у молодых людей, так и у девушек.

Два других фактора изменили сексуальное поведение только у молодых мужчин. Это увлечение компьютерными, которое объясняет снижение числа случайных связей на четверть (25%). А также то, что молодые люди стали позже съезжать от родителей. Этот фактор повлиял на 10% случаев случайного секса.