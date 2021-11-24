Американец сделал фото Луны, на которое случайно попала МКС

Житель Аризоны (США) хотел сделать в телескоп красивый снимок Луны. Он увлекается астрономией и следил за лунным затмением. Но у него неожиданно получился один из лучших случайных кадров в жизни — на фоне Луны в кадр втиснулась Международная космическая станция (МКС).

Эндрю Маккарти поделился в соцсетях 6,5-кратно замедленной съемкой, чтобы его подписчики могли также увидеть пролет станции.

«Я смог увидеть крошечные промежутки между радиаторами и другие мелкие детали, которые я никогда раньше не видел», — написал Эндрю.

Он признался, что не зря потратил несколько часов перед рассветом, сидя в какой-то глуши, чтобы запечатлеть этот особенный кадр.

Роскосмос показал видео лунного затмения — его россияне могли лицезреть 19 ноября, в пятницу. На кадрах, снятых в 4К-качестве, Луна стремительно скрывается за темной пеленой. Пользователи платформы поблагодарили космонавта Петра Дуброва, автора видеозаписи, за возможность наблюдать зрелище с Земли.