Верящих в гороскопы сочли нарциссами и не слишком умными людьми

Популярность гороскопов связали со склонностью людей к нарциссизму и заниженным интеллектом. Женщины верят в них чаще мужчин, выяснили исследователи из Лундского университета в Швеции.

Результаты проведенной научной работы опубликовал журнал PsychNewsDaily. Опрос Pew Research 2018 года показал, что в астрологию верят порядка 29% взрослых американцев.

Среди опрошенных большинство составили женщины от 25 до 34 лет. Их попросили пройти несколько тестов, в том числе личностный и на проверку интеллекта.

Ученые пришли к выводу, что вера в гороскопы свойственна, по большей части, самовлюбленным личностям и тем, у кого завышена самооценка. Они связали с происходящим и уровень интеллекта: чем ниже IQ, тем выше вероятность доверия человека к астрологическим прогнозам.

По мнению авторов исследования, растущую популярность астрологии можно объяснить современными факторами стресса. Среди них ученые указали на проблему изменения климата и пандемию COVID-19.