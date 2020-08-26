Следы схватки доисторических гигантов нашли в Перу

Исследователи нашли кость травоядного животного со следами крупных зубов. Они пришли к выводу, что нога ленивца была зажата челюстями пурусзавра — вымершего вида каймана. Рептилии достигали шести метров в длину, но эта особь было менее крупной из-за молодого возраста.

По данным ученых, кайман подстерегал добычу и набросился на ленивца, когда тот шел по берегу. Зубы крокодила пробили берцовую кость задней лапы животного. На внешних тканях были обнаружены значительные повреждения. Ленивцу после того нападения выжить не удалось.

Ранее археологи обнаружили древнее захоронение неподалеку от Суздаля. Об этом сообщили в Институте археологии РАН.

Захоронение было повреждено из-за постоянных сельскохозяйственных работ, но ученые смогли найти много уцелевших артефактов. Среди них украшения, боевой топор, детали одежды, предметы быта.