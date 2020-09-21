Следы горячих гидротермальных источников обнаружили в Олдувайском ущелье

Ученые Массачусетского технологического института обнаружили следы горячих гидротермальных источников в Олдувайском ущелье. По мнению экспертов, наши предки использовали их для приготовления пищи.

Помимо прочего, были найдены орудия, кости и следы, наличие которых указывает на то, что здесь жили и охотились древние люди. Специалисты считают, что в этом месте могли быть и горячие источники. Именно они необходимы для спокойного и комфортного существования человека, жившего на территории ущелья. С точки зрения экспертов первобытные люди могли пользоваться теплом и готовить пищу на источниках до того, как научились использовать огонь, пишет ИА Nation News.

Ранее сообщалось, что в древнем некрополе в Саккаре археологи обнаружили в общей сложности 27 саркофагов. Их возраст, согласно оценке специалистов, превышает 2,5 тысячи лет. Эксперты назвали это открытие одним из крупнейших в мировой истории в своем роде.

Захоронения были найдены в не так давно раскопанном колодце на священном месте в Саккаре, к югу от столицы Каира. Отмечается, что Саккара была действующим могильником более трех тысяч лет назад и внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.