Следы двух древних городков обнаружили ямальские археологи

Представители Научного центра изучения Арктики обнаружили следы двух обских городков Рунимов и Полуйский, информация о которых имеется в источниках конца 17 — начала 18 веков. Об этом сообщила «Север-Пресс».

Упоминания этих поселений есть на чертежах тобольского картографа Семена Ремезова. Также информация о них имеется в других письменных источниках.

«Благодаря экспедиции, мы смогли убедиться, что существующие письменные источники соотносятся с археологическими памятниками. Эта связка — очень перспективное направление для дальнейшей исследовательской работы», — заявил старший научный сотрудник Андрей Гусев.