Следы древнего народа из ямальской мифологии нашли на Таймыре

Раскопки происходили в бухте Макарова, написало ИА Ura.ru. Там археологи нашли строение и много различных орудий труда, в их числе бивень мамонта. Кроме того, обнаружено древнее святилище, где, скорее всего, народ приносил в жертву лапы и головы животных.

Данила Лысенко, директор «Красноярской геоархеологии», заявил о том, что находки были распространены вдоль всего побережья Северного Ледовитого океана.