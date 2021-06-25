Раннехристианский склеп нашли в Крыму

Склеп, сооруженный не позднее VII века, обнаружили в Крыму. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Институт истории материальной культуры РАН.

Артефакт нашла экспедиция, которая проводит раскопки на месте будущего историко-археологического парка. Археологи наткнулись в южном пригороде древнего Херсонеса на уникальный, ранее не исследованный археологический памятник — христианский склеп IV–VII веков.

Склеп, высеченный в скале, принадлежал одной семье долгие годы. За несколько столетий его никто не разграбил, отметила «Свободная пресса». Он с древних времен стоял закрытым закладной плитой. В обширной погребальной камере с тремя лежанками обнаружены останки 10 человек. Останки и предметы передадут в реставрационную лабораторию Херсонесского музея для изучения.

Это первая значимая находка, сделанная после освобождения территории от техногенного грунта середины ХХ века.

В экспедиции также числились ученые Государственного Эрмитажа.