Скелеты ихтиозавров обнаружили сотрудники Ундоровского палеонтологического музея

Сотрудники Ундоровского палеонтологического музея Ульяновской области нашли скелеты двух ихтиозавров в геопарке «Ундория». Об этом сообщило РИА ФАН.

Раскопки продолжались на протяжении месяца. Археологи отметили, что останки располагались в толще глины раннемелового возраста (примерно 130 миллионов лет). Изначально сотрудники музея обнаружили несколько крупных костей. Во время раскопок из земли извлекали все новые элементы.

Из-за наличия грунтовых вод проводить работы было довольно проблематично. Кроме того, специалистам приходилось работать с особой осторожностью из-за хрупкости костей.