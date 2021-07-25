Систему для отслеживания космического мусора предложили создать в России

Ступени ракет-носителей, спутники и разгонные блоки необходимо оснастить системой, которая будет определять места из падения на Землю. С таким предложением выступила научно-производственная корпорация «Системы прецизионного приборостроения».

«У нас сейчас есть новая технологическая разработка — малогабаритная ретрорефлекторная система класса „пирамида“, состоящая из четырех уголковых отражателей. Система получилась очень легкой — 40 граммов», — привело РИА «Новости» слова генконструктора корпорации Владимира Пасынкова.

Специалист добавил, что корпорация предложит «Роскосмосу» установить систему на ступени ракет-носителей, разгонные блоки и космические аппараты. Он пояснил, что разработка позволит определять, когда аппарат сойдет с орбиты и где приземлится. Система поможет предотвращать техногенные катастрофы, связанные с падением техники на Землю.

О разработке Пасынков рассказал на авиасалоне МАКС-2021. Международный авиационно-космический салон проходит в подмосковном Жуковском с 20 по 25 июля.