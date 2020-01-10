Синоптик оценил шансы жителей Москвы и Подмосковья увидеть лунное затмение

Жителям Москвы и Московской области вряд ли посчастливится увидеть первое лунное затмение в этом году. Земная полутень накроет Луну в ночь на 11 января. Об этом «360» заявил сотрудник центра погоды «Фобос» Алексей Синенков.

«Утверждать, что где-то можно будет увидеть это затмение — под большим вопросом. Прояснения в облаках будут по площади незначительны. В какой-то части горизонта полусфера небосвода откроется на 20-30%. Продолжительность этого прояснения может составить 5-10 минут максимум», — отметил Синенков.

Собеседник также ответил, что низкие шансы увидеть лунное затмения также и у жителей Московской области — метеообстановка такова, что городская загазованность не будет ключевым фактором видимости. Небо затянуто облаками надо всем Подмосковьем.

Полутеневое затмение Луны в ночь на 11 января продлится четыре часа и четыре минуты. Оно начнется 10 января в 20:08 по московскому времени. Момент максимальной фазы затмения наступит в 22:10. Это первое лунное затмение в наступившем году. Всего в 2020 году из будет четыре.