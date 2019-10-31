Символ Хэллоуина нашли на краю Галактики. Фото

Ученые рассказали, что туманность образована из облака газа и пыли. Космический телескопом сделал инфракрасный снимок. Благодаря этому видно, что туманность подсвечена изнутри массивной звездой, которая в 15-20 раз превышает по размеру Солнце.

Астрономы решили назвать облако «Светильник Джека», поскольку по форме оно напомнило тыквенный светильник, который считается символом Хэллоуина.

Обычно в тыкву со зловещей гримасой помещают свечу. Считается, что в Хэллоуин это поможет отогнать от дома злых духов.