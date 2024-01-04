Наука 04 января 2024, 10:32 Сильнейшая вспышка произошла на Солнце Вспышка мощностью X5.0 произошла на Солнце NASA

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На Солнце произошла мощная вспышка, каких-либо явлений на Земле она вызвать не должна. Об этом сообщила пресс-служба лаборатории Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН и Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«Вспышка стала первым по-настоящему сильным взрывом в нынешнем солнечном цикле, ее можно охарактеризовать как событие исключительной силы. Согласно таблице предварительной классификации, ей присвоили балл X5.0», — отметили в пресс-службе.

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Ученые уточнили, что ранее самую мощную вспышку оценили баллом X2.8. Ее зафиксировали еще в новогоднюю ночь, однако, опираясь на всемирное время, промаркировали 2023 годом.

По версии специалистов, причиной вспышки стало накопление электрической и магнитной энергии в короне Солнце из-за движения солнечных пятен.

Заранее предугадать ее оказалось невозможно, поскольку обратная сторона светила недоступна для земных приборов.

Эколог Андрей Фролов рассказывал, как вспышки на Солнце влияли на историю Земли.