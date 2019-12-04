Швейцарский студент нашел ответ на загадку столетней давности

В Федеральной политехнической школе швейцарской Лозанны поняли суть старой физической головоломки. Решить загадку пытались около 100 лет. Удалось это сделать студенту-бакалавру.

Учащийся выяснил, почему пузырек воздуха не движется вверх в вертикальной узкой трубе с жидкостью. Сделанные Васимом Дауади выводы опубликовало издание Neue Züricher Zeitung.

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В своих исследованиях студент применил интерферометрический метод. Благодаря ему Дауади нашел чрезвычайно тонкий слой между самим пузырьком и жидкостью.

Оказалось, что он очень медленно движется по трубе и не прилипает к ней, как считалось ранее. Скорость пузырька настолько мала, что человеческий глаз не в силах зафиксировать эти изменения.

Дауади выяснил, что передвижение пузыря зависит от обнаруженного им слоя. Имеющиеся у него характеристики также влияют на поднятие воздуха или его статичное положение.

Ученые уже пытались определить суть явления, сосредоточившись на форме пузыря. Некоторые решили, что он «прилипает», поскольку между самим пузырем и внутренней стенкой трубки есть ультратонкая пленка жидкости. Ни одна из теорий полностью задействованные механизмы так и не объяснила.