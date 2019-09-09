Шведский ученый предложил есть людей ради спасения планеты

Магнус Седерлунд считает, что в глобальном потеплении отчасти виновата мясная промышленность и сельское хозяйство. Поэтому он предложил выращивать меньше скота на убой. Вместо него, по словам эксперта, человечество может поедать трупы друг друга.

Однако ученый отметил нюансы этого предложения, сообщил сайт «Свободная Пресса». Он рассказал, что «люди слегка консервативны в своих пищевых привычках», поэтому специалист готов проводить гастрономические семинары. По его словам, еще одним препятствие стало табу, согласно которому поедание мертвечины считается осквернением.