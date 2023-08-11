Наука 11 августа 2023, 20:20 Шахтеры в Сербии нашли под землей древнеримский корабль Smithsonian Magazine: в Сербии под землей нашли 13-метровый древнеримский корабль Unsplash

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Древнеримский корабль обнаружили шахтеры под землей в Сербии. На месте работают археологи, сообщило издание Smithsonian Magazine.

Первые следы древности обнаружили в июле, тогда же археологи приступили к раскопкам. Удалось установить, что это древнеримское судно 13 метров в длину.

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Относительную сохранность корабля обеспечивала влажность в дереве и окружавшем его песке. Перед учеными стояла задача — сохранить нужный процент влажности, чтобы при высыхании артефакт не рассыпался.

Точный возраст судна установить пока не удалось, однако археологи предположили, что его построили и использовали примерно в III-IV веках нашей эры. В тот период времени на этом месте — в 70 метрах от современного Белграда — стоял римский город Виминациум. Ученые считают, что найденное судно курсировало по притоку, который соединял город с Дунаем.

Археологи планируют извлечь корабль и переместить в музей под открытым небом, посвященный Виминациуму. Для безопасного извлечения находки инженеры разрабатывают специальный подъемный кран.