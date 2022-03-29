Sexologies: люди, пережившие насилие, склонны к садомазохизму

Психологи выяснили, что люди, которые подвергались в детстве насилию, в будущем склонны к мазохизму. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на журнал Sexologies.

Исследователи провели эксперимент, в котором приняли участие 1219 человек. Из них 58% пережили психологическое насилие, 20% — физическое, а 10% — сексуальное.

Выяснилось, что в последней группе 56% склонны к сильному мазохизму, а в первой и второй много тех, кто предпочитает более легкие формы садомазохизма. Среди тех, кто не подвергался никакому насилию, такую склонность имеет только 21%.