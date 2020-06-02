    02 июня 2020, 14:09

    Серия самых мощных за три года вспышек на Солнце завершилась

    Анастасия Кременчугская

    Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН заявила об окончании серии вспышек на Солнце. Они длились на протяжении прошлой недели. Таких мощных вспышек не было с 2017 года. Об этом сообщило РИА «Новости».

    «Пик солнечных вспышек пришелся на 29 мая, когда подряд с интервалом около трех с половиной часов произошли две крупные вспышки с уровнем, близким к (классу активности) М1», — приводит слова специалиста «Газета. ru».

    29 мая астрономы зафиксировали очередную вспышку на солнце. Ее интенсивность оценили как среднюю. Однако это была самая сильная вспышка с октября 2017 года.

    Ученые отметили, что существует вероятность повторения солнечных вспышек. Их мощность может увеличиваться с каждым разом. Активная область, сформировавшая серию вспышек, все еще присутствует на солнечном диске и вместе с ним поворачивается в сторону Земли. Однако специалисты предполагают, что до выхода на линию «Солнце-Земля» она уже не «доживет», поскольку полностью истощила энергию.

    По словам исследователей, новый солнечный цикл начался, и он полностью определит физику нашей звезды на ближайшие 11 лет.