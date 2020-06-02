Серия самых мощных за три года вспышек на Солнце завершилась

«Пик солнечных вспышек пришелся на 29 мая, когда подряд с интервалом около трех с половиной часов произошли две крупные вспышки с уровнем, близким к (классу активности) М1», — приводит слова специалиста «Газета. ru».

29 мая астрономы зафиксировали очередную вспышку на солнце. Ее интенсивность оценили как среднюю. Однако это была самая сильная вспышка с октября 2017 года.

Ученые отметили, что существует вероятность повторения солнечных вспышек. Их мощность может увеличиваться с каждым разом. Активная область, сформировавшая серию вспышек, все еще присутствует на солнечном диске и вместе с ним поворачивается в сторону Земли. Однако специалисты предполагают, что до выхода на линию «Солнце-Земля» она уже не «доживет», поскольку полностью истощила энергию.

По словам исследователей, новый солнечный цикл начался, и он полностью определит физику нашей звезды на ближайшие 11 лет.