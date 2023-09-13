Наука 13 сентября 2023, 12:36 Сенатор Рукавишникова предложила оценивать оригинальность научных статей с помощью экспертов

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Научные статьи перед публикацией проходят несколько ступеней проверки, в том числе оригинальность текста проверяется с помощью компьютерной программы, и этот пункт нуждается в серьезной доработке. Об этом «Парламентской газете» рассказала первый зампред Комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова.

«В оценке научных текстов необходимо использовать синтез: цифровой анализ и мнение экспертов», — заявила Рукавишникова.

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Она объяснила, что авторы часто прибегают к самоцитированию, используя свои слова из прошлых работ. И программа считает, что это плагиат и дает не достаточно высокую оценку уникальности текста. Поэтому для проверки оригинальности нужно привлекать дополнительно еще и экспертов, которые смогут отличить заимствования от самоцитирования.

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