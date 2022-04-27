Археологи откопали склеп знатной скифской семьи в Крыму

В Симферопольском районе Крыма археологи нашли усыпальницу семьи знатного скифа. Об этом сообщил «Новый Севастополь».

По мнению ученых, захоронение датируется IV веком до нашей эры.

«Сложная архитектура комплекса и яркие находки говорят о том, что здесь была усыпальница семьи знатного скифа», — цитирует научного руководителя раскопок Ирину Рукавишникову РИА ФАН.

По данным издания, в склепе в разное время были похоронены шесть человек. Две нашивки с изображением шагающих грифов были найдены рядом с одним из черепов. В другой части усыпальницы откопали серьги, золотые нашивки нескольких типов, а также наконечник с подтоком от железного копья и бронзовые наконечники стрел.