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    25 февраля 2021, 21:02

    Миссия ExoMars-2016 показала место, где Perseverance сел на Марс

    Александра Ломейко

    Место посадки ровера Perseverance у кратера Езеро сняли на камеру. Снимок сделал российско-европейский аппарат миссии ExoMars-2016, который работает на орбите Марса.

    Кадр поверхности Красной планеты опубликовало РИА «Новости» в своем Telegram-канале.

    Место посадки марсохода Perseverance у кратера Езеро Источник фото: РИА «Новости» / Telegram

    При снижении марсоход NASA сбросил парашют, теплозащитный экран и посадочную ступень. Посадка прошла успешно.

    Ранее Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства завело в Soundcloud плейлист по названием «Звуки Марса», собрав туда несколько треков.

    В NASA также показали приземление ровера Perseverance, который коснулся поверхности Красной планеты 18 февраля. Изучать ее в агентстве планируют два года.

    Эксперты полагают, что в ближайшем будущем надеяться на марсианские экспедиции или переселение на планету не стоит. Из-за сильной радиации это нереально. Наличие жизни на Марсе биологи тоже пока исключают. Еще сложнее обнаружить то, что было на его поверхности в древности.