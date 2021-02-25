Миссия ExoMars-2016 показала место, где Perseverance сел на Марс

Место посадки ровера Perseverance у кратера Езеро сняли на камеру. Снимок сделал российско-европейский аппарат миссии ExoMars-2016, который работает на орбите Марса.

Кадр поверхности Красной планеты опубликовало РИА «Новости» в своем Telegram-канале.

Источник фото: РИА «Новости» / Telegram

При снижении марсоход NASA сбросил парашют, теплозащитный экран и посадочную ступень. Посадка прошла успешно.

Ранее Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства завело в Soundcloud плейлист по названием «Звуки Марса», собрав туда несколько треков.

В NASA также показали приземление ровера Perseverance, который коснулся поверхности Красной планеты 18 февраля. Изучать ее в агентстве планируют два года.

Эксперты полагают, что в ближайшем будущем надеяться на марсианские экспедиции или переселение на планету не стоит. Из-за сильной радиации это нереально. Наличие жизни на Марсе биологи тоже пока исключают. Еще сложнее обнаружить то, что было на его поверхности в древности.