Наука 24 января 2024, 12:42 Сейсмолог Шебалин: в последние годы мощность землетрясений стала ниже

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Директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин заявил, что мощность сейсмособытий несколько уменьшилась после начала тысячелетия. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

По словам специалиста, подземные толчки, которые зафиксировали в ночь на 23 января на границе Китая и Киргизии, действительно были сильными для региона. Однако само явление не относится к категории необычных, отметил эксперт.