Наука 26 февраля 2024, 15:41 Scripta Materialia: группа ученых из России разработала новые технологичные авиационные сплавы

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Специалисты Белгородского государственного национального исследовательского университета, Университета науки и технологий МИСИС (Москва) и Санкт-Петербургского государственного морского технического университета создали новые жаростойкие и прочные сплавы для авиационных двигателей. Об этом сообщил журнал Scripta Materialia, ссылаясь на исследование.

Как уточнил RT, ученые разработали сплав на основе ниобия, титана и хрома, способный выдержать высокие температуры. Для проведения эксперимента они изготовили 12 различных сплавов и проверили, какие из них больше подойдут для конструкционного применения.

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Ученые сжимали образцы на экспериментальной установке при различных температурах. Самый высокий показатель оказался у сплава ниобия и хрома. Специалисты отметили, что продолжат изучение наработок для оценки возможности их промышленного применения.