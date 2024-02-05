Наука 05 февраля 2024, 19:00 Scientific Reports: ученые обнаружили губную помаду бронзового века в Иране

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Группа ученых сделала необычную находку на юго-востоке Ирана. Артефакт идентифицировали как флакон от губной помады бронзового века. Об этом сообщил Scientific Reports.

По данным специалистов, изделие было изготовлено из минерала хлорита. Остатки косметического продукта исследовали с помощью микроскопического и химического анализов.

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Выяснилось, что в емкости находилась смесь из воска и краски, в составе которой — гематит, мангалит и браунит, добавил «Мир 24».