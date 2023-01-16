Наука 16 января 2023, 16:03 Scientific Reports: ученые назвали бельгийских малинуа самыми интеллектуальными собаками

Читать 360tv в

Бельские малинуа (бельгийские овчарки) отодвинули породу бордер-колли на второе место, став сами интеллектуальными собаками по мнению исследователей Хельсинкского университета. Об этом написал журнал Scientific Reports.

Во время серии когнитивных тестов ученые оценивали способность животных решать проблемы, стратегически думать, читать жесты людей и копировать человеческие движения. Всего в исследовании участвовали более 1000 собак 13 пород, написали «Известия».

Реклама

Представители породы бордер-колли, по словам специалистов, справились с большей частью тестов, однако в итоге уступили девять баллов бельгийским малинуа.

Реклама