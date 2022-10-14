Scientific Reports: пение птиц оказалось действенным способом снижения тревоги | 360°

Наука 14 октября 2022, 19:29 Поделиться Telegram

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Однокласники

Viber Scientific Reports: пение птиц оказалось действенным способом снижения тревоги

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Прослушивание пения птиц снижает уровень тревоги и паранойи. К такому выводу пришли з Института развития человека имени Макса Планка и Университетской клиники Гамбург-Эппендорф, написал «Ридус» со ссылкой на журнал Scientific Reports, в котором опубликовано исследование.

В ходе эксперимента ученые давали участникам слушать попеременно дорожный шум или пение птиц. До и после прослушивания записей участники заполняли анкеты о своем психологическом состоянии и выполняли когнитивные тесты.

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Оказалось, что прослушивание пения птиц значительно снижает тревожность и паранойю. Исследователи полагают, что эти звуки отвлекают от факторов стресса.

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