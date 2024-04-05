Наука 05 апреля 2024, 13:07 Scientific Reports: качество сна у человека резко снижается, если в комнате находится собака

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Ученые из Тринити-колледжа при Кембриджском университете в результате исследований выяснили, что люди, которые спят с собаками в одной комнате, часто не высыпаются. Об этом написало издание Scientific Reports.

По словам специалистов, качество сна у таких людей значительно хуже, чем у тех, у кого питомцы живут отдельно, сообщила Gazeta.SPb.

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Дело в том, что собака издает звуки, шевелится и тем самым нарушает качество сна у человека. Что касается сна вместе с кошками, здесь ученые не обнаружили негативных последствий.