Наука 23 ноября 2023, 11:55 ScienceDirect: кофейная гуща способна защитить мозг от нейродегенеративных заболеваний

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Исследователи из Техасского университета (США) открыли новое свойство кофейной гущи. Специалисты нашли в ней большое количество углеродных квантовых точек. Об этом сообщил RidLife со ссылкой на ScienceDirect.

Соответствующие структуры участвуют в процессах, которые помогают защитить мозг от нейродегенеративных заболеваний, а также улучшают память и речь.

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Находка позволит начать разработку лекарства от болезни Альцгеймера. При такой разновидности деменции люди испытывают проблемы с мышлением и поведением, добавил сайт «Дни.ру».