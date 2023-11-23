23 ноября 2023, 11:55
ScienceDirect: кофейная гуща способна защитить мозг от нейродегенеративных заболеваний
Исследователи из Техасского университета (США) открыли новое свойство кофейной гущи. Специалисты нашли в ней большое количество углеродных квантовых точек. Об этом сообщил RidLife со ссылкой на ScienceDirect.
Соответствующие структуры участвуют в процессах, которые помогают защитить мозг от нейродегенеративных заболеваний, а также улучшают память и речь.
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Находка позволит начать разработку лекарства от болезни Альцгеймера. При такой разновидности деменции люди испытывают проблемы с мышлением и поведением, добавил сайт «Дни.ру».
Кофе
Ученые
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