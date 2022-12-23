Наука 23 декабря 2022, 10:56 Science опубликовал список научных прорывов года, в числе которых — креативный искусственный интеллект

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Журнал Science опубликовал список научных открытий года, в числе которых значатся многолетний рис и креативный искусственный интеллект. Об этом сообщил сайт «Москва 24».

Два десятка лет назад ученые вывели многолетний рис благодаря скрещиванию культуры вида Oryza sativa с многолетним африканским сортом Oryza longistaminata. Однако тогда он не давал достаточного урожая. Ученые из Юньнаньского университета смогли запустить четырехлетний эксперимент на реальных фермерских полях. Выяснилось, что урожайность падает лишь на пятый год, и лишь тогда рис нужно пересаживать.

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Еще одним прорывом года стал искусственный интеллект, проявивший себя с творческой стороны. В 2022 году нейросети начали массово осваивать область креатива. Например, они научились преобразовывать текст в фотореалистичное изображение.

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Нейросети также начали проявлять креативность в науках, вычислениях и программировании.