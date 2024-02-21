21 февраля 2024, 18:21
Science Advances: музыка может лечить некоторые заболевания
Американские ученые провели исследование и выяснили, что музыкальные произведения могут лечить широкий спектр заболеваний. Об этом сообщил сайт Science Advances.
В эксперименте участвовали восемь человек, проходивших лечение эпилепсии. Им включили несколько отрывков из песен жанра вестерн. Для прогнозирования того, какие ноты зазвучат следующими, у людей задействовался особый тип нейронов.
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Как сообщил «ФедералПресс», результаты исследования расширяют представление о восприятии человеком музыки.
Исследования
Музыка
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