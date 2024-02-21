Наука 21 февраля 2024, 18:21 Science Advances: музыка может лечить некоторые заболевания

Читать 360tv в

Американские ученые провели исследование и выяснили, что музыкальные произведения могут лечить широкий спектр заболеваний. Об этом сообщил сайт Science Advances.

В эксперименте участвовали восемь человек, проходивших лечение эпилепсии. Им включили несколько отрывков из песен жанра вестерн. Для прогнозирования того, какие ноты зазвучат следующими, у людей задействовался особый тип нейронов.

Реклама

Как сообщил «ФедералПресс», результаты исследования расширяют представление о восприятии человеком музыки.