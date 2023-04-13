Наука 13 апреля 2023, 16:15 Science: 536 год нашей эры был самым страшным в истории человечества

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Ученые из Гарвардского университета провели исследование и пришли к выводу, что 536 год нашей эры был самым страшным с точки зрения количества катаклизмов. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на журнал Science.

В тот год на значительной части территории Земли солнечного света не было на протяжении 18 месяцев. В темноту погрузились Европа, Ближний Восток и часть Азии.

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Из-за этого температура воздуха понизилась на 1,5-2,5 градуса. В результате этого произошла череда природных катаклизмов.

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