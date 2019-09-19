Сажу в плаценте беременных обнаружили бельгийские ученые

Отказываемся от самолетов. Экодвижение Flight Shаmе перенесло борьбу за планету в небо Подробнее

Ученые исследовали плаценту двадцати женщин. Некоторые участницы эксперимента проживали в экологически чистых районах, другие же — в загрязненных. На ткани направили лазер и обнаружили сажу! Микрочастицы под воздействием волн просто вспыхивали.

Оказалось, что сажа есть в плаценте абсолютно всех женщин. Разница лишь в ее концентрации: чем более загрязненный район, тем опасного вещества больше.

Исследователи также обнаружили, что следы продуктов горения находились как с внешней (материнской стороны), так и с внутренней (детской).

В эксперименте также приняли участие пятеро женщин, которые не смогли родить детей. После выкидыша у них также изъяли плаценту для анализа. Ученые выяснили, что сажа в последе накапливается с самого начала второго триместра, то есть с 12-й недели.

Сажа (черный углерод) в организмах женщин — результат вдыхания, в большинстве случаев, выхлопных газов автомобилей, а также угля и других видов ископаемого топлива. Бельгийские ученые выразили надежду, что их работа позволит лучше понять механизмы влияния плохой экологии на развитие плода.

Всемирная организация здравоохранения по итогам 2016 года опубликовала данные, что за 12 месяцев загрязненный воздух спровоцировал смерть 4,2 миллиона человек. У ВОЗ есть определенные стандарты качества воздуха, но 91% населения планеты проживает в регионах, где дышат далеким от этих стандартов смесью газов.