26 января 2024, 15:12
«Санкт-Петербург»: водолазы обнаружили на дне Невы затонувшие 100-летние баржи
Затонувшие баржи, которые перевозили лес, обнаружили на дне Невы. Находку изучают водолазы Русского географического общества совместно с Национальным центром подводных исследований. Об этом сообщил «Санкт-Петербург».
Предположительно, баржи были построены в конце XIX или начале XX века. Экипаж мог погибнуть во время сильного шторма. Еще одна вероятная причина — наводнение 1924 года, считает директор по научной работе центра Андрей Лукошков.
Санкт-Петербург
Ученые
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