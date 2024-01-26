Наука 26 января 2024, 15:12 «Санкт-Петербург»: водолазы обнаружили на дне Невы затонувшие 100-летние баржи

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Затонувшие баржи, которые перевозили лес, обнаружили на дне Невы. Находку изучают водолазы Русского географического общества совместно с Национальным центром подводных исследований. Об этом сообщил «Санкт-Петербург».

Предположительно, баржи были построены в конце XIX или начале XX века. Экипаж мог погибнуть во время сильного шторма. Еще одна вероятная причина — наводнение 1924 года, считает директор по научной работе центра Андрей Лукошков.