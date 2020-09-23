Самый маленький в мире холодильник создали ученые из Калифорнии

Изобретатели использовали систему из проводников и полупроводников. Во время подачи тока они могут нагреваться или охлаждаться. В качестве материалов применили теллурид висмута и сурьма-висмут, пишет сайт «Мир 24».

«Этот объем (один кубический микрометр) так мал, что даже наши ногти прибавляют примерно в тысячу раз больше каждую секунду», — уточнили специалисты.

По их словам, устройство в десять тысяч раз меньше самых маленьких термоэлектрических холодильников. Такие устройства способны точечно снижать температуру у различных систем микроэлектроники.