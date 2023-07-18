Наука 18 июля 2023, 21:36 Самый крупный в мире айсберг «проснулся» спустя 30 лет и поплыл к Антарктиде ААНИИ: самый крупный в мире айсберг начал дрейф у берегов Антарктиды пресс-служба ААНИИ

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Самый крупный ледник в мире А23а «проснулся» впервые за 30 лет и отправился в сторону Антарктиды. Его скорость составляет 150 километров в месяц, сообщила пресс-служба Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).

Общая площадь айсберга составляет около 4170 квадратных километров. А23а откололся от внешнего края шельфового ледника Фильхнера в сентябре 1986 года вместе с еще одним айсбергом, на котором размещалась сезонная база «Дружная-1» Советской Антарктической Экспедиции.

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В месте откола образовались три гигантских айсберга, которые сразу же оказались на мели, это и защитило их от таяния. По мнению ученых, в этом году айсберг вынесет на чистую воду.

Ранее айсберг A-74 площадью 1550 квадратных километров оторвался от шельфового ледника Бранта. Как сообщала Британская антарктическая служба, толщина льда в месте раскола составила 150 метров.