Самый древний рисунок животного нашли в Индонезии
Археологи нашли самое древнее в мире наскальное изображение. Это нарисованная свинья. Об этом сообщил «Мир 24» со ссылкой на зарубежные СМИ.
По данным ученых, рисунку примерно 45 500 лет. Его нашли в пещере Леанг Тедонге а острове Сулавеси. Вероятно, это были самые первые жители региона. Исследователи уточнили, что племя было довольно развитым. Оно даже было способно изготавливать сложные орудия труда.
Над рисунком обнаружены два отпечатки рук. Ученые надеются, что на них сохранились ДНК.