Самый древний рисунок животного нашли в Индонезии

По данным ученых, рисунку примерно 45 500 лет. Его нашли в пещере Леанг Тедонге а острове Сулавеси. Вероятно, это были самые первые жители региона. Исследователи уточнили, что племя было довольно развитым. Оно даже было способно изготавливать сложные орудия труда.

Над рисунком обнаружены два отпечатки рук. Ученые надеются, что на них сохранились ДНК.