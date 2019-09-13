Самый черный материал в мире создали из фольги и травленого алюминия

Материал создали из выровненных углеродных нанотрубок, выращенных на травленой алюминием фольге. Разработка способна улавливать 99,96% любого света, поэтому стала самым черным материалом в мире. Специалисты отметили, что создать абсолютно черный материал невозможно, поскольку он переменчив, как и свет.

По словам инженеров, в будущем разработку можно будет применить при изготовлении оптических штор. Они позволят сократить объем бликов, из-за которых телескопы не могут обнаружить в космосе экзопланеты.