Самую древнюю канализационную трубу России нашли в Сызрани

Коммунальщики Сызрани обнаружили самую древнюю канализационную трубу в России, сделанную из дерева. Ее уложили еще в 1900 году. Об этом сообщило РИА ФАН.

При этом труба, возраст которой составляет 121 год, продолжала исполнять свои функции. Представители Сызраньводоканала рассказали, что внешняя часть 200-миллиметровой трубы была защищена стальной проволокой. При этом само дерево пропитано специальным средством, однако специалисты пока не установили, каким. Несмотря на сохранность трубы, древний артефакт заменили на современную пластиковую коммуникацию.