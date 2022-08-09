Самовосстанавливающееся покрытие для автомобилей и смартфонов изобрели в Корее

Самовосстанавливающееся защитное покрытие разработали в Корее. Специалисты Корейского научно-исследовательского института изобрели материал, способный восстановиться за 30 минут под воздействием солнечного света, их работа опубликована в журнале ACS Applied Polymer Materials.

Исследовательская группа продемонстрировала уникальные способности материала. Ученые нанесли защитное покрытие на лабораторную модель автомобиля с царапинами и выставили ее на солнечный свет. После 30 минут под ярким солнцем царапины исчезли.

Ученые пояснили, что при поглощении солнечного света материалом температура поверхности повышается, световая энергия преобразуется в тепловую. Повышенная температура способствует восстановлению поврежденной поверхности путем рекомбинации химических связей в структуре полимера.

Разработанный самовосстанавливающийся материал в перспективе можно будет применять для покрытия автомобилей, строительных материалов, смартфонов, ноутбуков и других электронных приборов.