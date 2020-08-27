Исследователи предложили новый способ очистки радионуклида от нежелательных примесей. Они подобрали оптимальные условия процесса, изменяя температурный режим, а также набор адсорбентов и растворителей. Ранее использование этого изотопа не представлялось возможным для ядерной медицины из-за сложностей, связанных с его получением.

«Наша методика сильно сокращает затраты времени и труда, что особенно важно при работе с короткоживущими радиоактивными веществами», — рассказал заведующий лабораторией радионуклидов и радиофармпрепаратов НИЦ «Курчатовский институт» Рамиз Алиев, сообщил сайт RT.

Рутений-97 представляет особый интерес в области медицинской диагностики, так как он гораздо менее токсичен по сравнению со многими другими перспективными радиоизотопами.

Ученые изучили особенности поведения изотопа в живых системах и оценили его возможности для лечения онкологических заболеваний.

Если рутений-97 ввести внутривенно, он будет оставаться в организме долгое время. Это делает данный радионуклид перспективным не только для диагностики, но и для терапевтических целей, отметил Алиев. Однако разработка новых препаратов на основе этого изотопа займет около 10 лет.