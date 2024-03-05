Наука 05 марта 2024, 14:42 RuNews24.ru: российская платформа Engee поможет диагностировать заболевания сельскохозяйственных животных

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Сотрудники и студенты РГАУ-МСХА имени Тимирязева протестировали новую российскую платформу математического моделирования Engee. Специалисты высоко оценили функционал программы, сообщил RuNews24.ru.

Так, заведующая кафедрой прикладной информатики Института экономики и управления Елена Худякова рассказала, что учащиеся в рамках практики использовали платформу при создании системы искусственного интеллекта, которая может диагностировать заболевания птиц.

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Потенциально решаемая с помощью Engee задача — выявление проблем со здоровьем и у других сельскохозяйственных животных по изображениям и значимым признакам.