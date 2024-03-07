Наука 07 марта 2024, 15:16 RuNews24.ru: британские ученые открыли новый вид морского динозавра

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Британские ученые из Бата обнаружили в Марокко новый вид морского динозавра. Об этом сообщил сайт RuNews24.ru.

Предположительно, морской динозавр, получивший название Khinjaria, вымер около 66 миллионов лет назад. Он достигал в длину восьми метров. Отличительная особенность вида — острые, как ножи, зубы хищника, благодаря которым он мог охотиться на акул.

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Ученые предполагают, что Khinjaria может быть предком комодских варанов и анаконд, отметил newstracker.ru.

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