Рукопись Эйнштейна продали на аукционе в Париже

Рукопись Альберта Эйнштейна о теории относительности, написанную в соавторстве с его коллегой и другом Микеле Бессо, продали на аукционе Christie’s в Париже. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Рукопись является одним из двух манускриптов, свидетельствующих о возникновении общей теории относительности. Документ содержит 54 страницы, 26 из них написаны рукой Альберта Эйнштейна, 25 страниц — рукой Микеле Бессо, еще три страницы ученые написали в соавторстве.

Рукопись была продана за 15 миллионов долларов (Примерно 1,1 миллиарда рублей).

Несколькими месяцами ранее на аукционе продали письмо Эйнштейна, содержащее его знаменитое уравнение E=mc2 (энергия равна массе, умноженной на квадрат скорости света). Цена письма составила 1,2 миллиона долларов. Нобелевский лауреат написал это письмо в октябре 1946 года своему оппоненту, польско-американскому физику Людвигу Зильберштейну. Покупателем письма стал анонимный коллекционер документов.