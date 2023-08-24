Наука 24 августа 2023, 23:46 Руины римского храма I века до наше эры обнаружили в Италии

Читать 360tv в

Итальянские археологи обнаружили в городе Сарсина крупный четырехугольный храм, который построили предположительно в I веке до нашей эры. Об этом сообщил «МИР24» со ссылкой на Arkeonews.

На территории региона находились остатки сооружений римского периода — общественные бани, храмы, оборонительные конструкции. Однако накануне там обнаружили древний храм. Он представляет собой горизонтальные ряды из блоков песчаника, поднимающиеся к подиуму, и полы из того же материала. Храм был посвящен Юпитеру, Юноне и Минерве.

Реклама

«Эта находка является важным археологическим сокровищем, которое может дать ценную информацию об истории и эволюции конкретного географического района», — подчеркнул министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано.